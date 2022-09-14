Российские оккупанты вывели четыре надводных и один подводный носитель «Калибров» в Черное море. Враг может атаковать Украину 36 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Корабельная группировка врага в Черном море увеличена до 16 единиц, среди которых на боевом дежурстве — четыре надводных и один подводный носитель ракет типа «Калибр», — отметили военные.

В ОК «Юг» уточнили, что общее снаряжение вражеской корабельной группировки составляет 36 ракет. Кроме этого, в Черном море маневрируют три больших десантных корабля оккупантов.

Граждан призвали оперативно и правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также быть внимательными и не пренебрегать предупреждениями об опасности.

Напомним, после часа ночи 14 сентября Николаев массированно обстреляли российские войска.