Этой ночью обстрелы города Харькова и населенные пункты Харьковской области не зафиксированы.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

— За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. К сожалению, есть раненые. По данным Центра экстренной медицинской помощи, один человек госпитализирован в Изюмском районе, один - в Купянском, один - в Чугуевском, - отметил он.

Также Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области продолжается операция по деоккупации области. В настоящее время уже освобождено более 300 населенных пунктов, где проживает около 150 тысяч человек.

— На освободившиеся территории постепенно возвращается нормальная жизнь. Продолжаются работы по разминированию и восстановлению критической инфраструктуры, люди, которые почти полгода провели в оккупации, получают гуманитарную помощь. Спасибо ВСУ, верим в наших военных и совместно работаем на нашу окончательную победу! – подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, что после часа ночи 14 сентября Николаев массированно обстреляли русские войска.