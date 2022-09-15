Удачное контрнаступление ВСУ и деоккупация населенных пунктов Украины лишили оккупантов возможности властвовать и терроризировать население на захваченных территориях.

Но враг прибегает к энергетическому шантажу с обстрелом электростанций на освобожденных территориях. Специалисты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности дали советы, что делать в случае блэкаута.

Специалисты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что на случай исчезновения электроэнергии необходимо:

подготовить запас воды и пищи;

купить батарейки, фонарики и спички;

приобрести генератор (дизельный или бензиновый).

Чтобы сохранить тепло в помещение, можно заклеить щели в окнах, дверях и балконах.