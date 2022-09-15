Суд в Бахчисарае в аннексированном Россией Крыму наказал шестерых участников свадьбы, где звучала песня на украинском языке «Червона калина». Их привлекли к ответственности по статьям о демонстрации нацистской символики и «дискредитации» армии, говорится в сообщении суда.

Об этом пишет Настоящее Время.

Согласно заключению специалиста, песня «Червона калина» «является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации». А ее воспроизведение суд счел «публичным действием, направленным на дискредитацию военных". Суд отметил, что песня используется ОУН, а в ее тексте есть строчки: "освобождать, братьев-украинцев с московских оков».

Владелец банкетного зала, где прошла свадьба, получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица – по 10 суток, мать жениха – 5 суток, мать невесты – штраф в 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана – в 50 тысяч. Сам ресторан на время проведения проверки закрыли.

Ранее владелец ресторана публично извинился за инцидент, пообещав «финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине». Объясняя случившееся, он заявил, что просто «не уследил» и что песню поставили ненамеренно.

Ранее пророссийский крымский блогер Александр Талипов в своем телеграм-канале опубликовал видео крымской свадьбы, которая, по его данным, прошла 10 сентября в бахчисарайском ресторане «Арпат». На видео гости танцуют под украинскую песню «Червона калина». Также Талипов опубликовал видео другой свадьбы в Симферополе, на которой звучала песня Stefania украинской группы Kalush Orchestra, победившей на «Евровидении».

После этого «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов пригрозил уголовной ответственностью жителям региона, которые «скандируют украинские лозунги, распевают песни, националистические гимны" в период "спецоперации" России в Украине.