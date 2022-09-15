С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины, АО «Николаевгаз», работающее под брендом РГК, не приостанавливало свою работу, и даже в условиях активных боевых действий выполняет работы по обеспечению газораспределительных сетей.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевгаза».

Отмечается, что ежегодно специалисты разрабатывают комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности и надежности предоставления газоснабжения потребителям.

В этом году подготовка к отопительному сезону проходит в экстремальных условиях, под постоянными обстрелами, но специалисты произвели замену устаревших КБРТ. Благодаря комбинированным домовым регуляторам давления высокое или среднее давление превращается в низкое, что является залогом безаварийной работы газовых приборов в жилищах потребителей. Новые регуляторы собственного производства завода RGC Production отвечают европейским стандартам качества. В общей сложности было заменено 374 регулятора согласно плану и поврежденные в результате обстрелов.

— Сейчас мы работаем над заменой еще советских КБРТ на новые и современные собственного производства, которые будут служить более десяти лет. Данные регуляторы обеспечивают автоматическую поддержку исходного давления на требуемом уровне и автоматическое отключение подачи газа при аварийных скачках давления. Европейское качество позволяет экономить время на обслуживании таких приборов и является гарантией безопасности в пользовании газовым оборудованием, что особенно актуально в зимний период, – рассказывает главный инженер АО «Николаевгаз» Виктор Коваленко.

Весь комплекс работ производится за счет средств тарифа за распределение природного газа.