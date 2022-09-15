Отсутствие в квартирах любой воды и электричества заставляет людей устраивать стихийные митинги.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

— В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания, а вскоре зима и начнутся холода, – говорится в сообщении.

Первый стихийный митинг устроили жители сразу трех домов возле здания «Азовжилкомплекс». По их словам, в домах уже третий месяц нет воды и света. Коммунальные службы оккупированного города отказываются ремонтировать порыв на улице и разбитую подстанцию.

— Люди выживают. Администрация же не дает никаких ответов о причинах. Так выглядит «забота» со стороны оккупантов, – сообщили в горсовете.

Жители других районов возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни.

Напомним, что во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики устанавливают памятник Александру Невскому вместо демонтированного монумента погибшим жителям города во время первой фазы войны России против Украины.