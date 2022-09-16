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Папа Римский Франциск считает «морально приемлемым» снабжение странами Запада оружия для Украины, которое отражает полномасштабное вторжение России, поскольку это осуществляется в целях самозащиты.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, об этом Франциск заявил во время пресс-конференции в четверг, возвращаясь с религиозного саммита в Казахастане.
— Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях нравственности, — так Папа Римский ответил на вопрос о том, как он оценивает поставки западного оружия в Украину.
— Самооборона – не только законная, но и выражение любви к родине. Тот, кто себя не защищает, кто не защищает ничего, не любит этого. Те, кто защищают – любят, – добавил понтифик.
Папа Римский добавил, что безнравственным решение о поставках оружия может стать тогда, если его «намерение – провоцировать еще больше войны или продать оружие или избавиться от оружия, которое не нужно».
Высказался Франциск и о возможных переговорах Украины и России. По его мнению, диалог вести тяжело, но «отвергать его не следует».
— Я бы не исключал диалог с любым государством, находящимся в состоянии войны, даже если это агрессор… Иногда приходится вести такой диалог. Приходится, как ни хочется, – сказал он.
Ранее Папа Римский отметился неоднозначными заявлениями и действиями по войне в Украине. Он утверждал, что войну спровоцировали, критиковал поставки Украине оружия, а также возлагал по крайней мере часть ответственности за войну на НАТО.
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Папа Римский Франциск считает «морально приемлемым» снабжение странами Запада оружия для Украины, которое отражает полномасштабное вторжение России, поскольку это осуществляется в целях самозащиты.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, об этом Франциск заявил во время пресс-конференции в четверг, возвращаясь с религиозного саммита в Казахастане.
— Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях нравственности, — так Папа Римский ответил на вопрос о том, как он оценивает поставки западного оружия в Украину.
— Самооборона – не только законная, но и выражение любви к родине. Тот, кто себя не защищает, кто не защищает ничего, не любит этого. Те, кто защищают – любят, – добавил понтифик.
Папа Римский добавил, что безнравственным решение о поставках оружия может стать тогда, если его «намерение – провоцировать еще больше войны или продать оружие или избавиться от оружия, которое не нужно».
Высказался Франциск и о возможных переговорах Украины и России. По его мнению, диалог вести тяжело, но «отвергать его не следует».
— Я бы не исключал диалог с любым государством, находящимся в состоянии войны, даже если это агрессор… Иногда приходится вести такой диалог. Приходится, как ни хочется, – сказал он.
Ранее Папа Римский отметился неоднозначными заявлениями и действиями по войне в Украине. Он утверждал, что войну спровоцировали, критиковал поставки Украине оружия, а также возлагал по крайней мере часть ответственности за войну на НАТО.