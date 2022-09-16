В Харькове продолжается восстановление объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. Однако более 400 из них уже невозможно отстроить.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Он также добавил, что в городе уже начали восстанавливать некоторые объекты, поврежденные в результате российских обстрелов.

— Мы уже начали восстановление некоторых объектов, которые можно восстановить, отстроить. В планах – 67 таких объектов, которые мы можем восстановить до завершения войны, – сказал Терехов.

Терехов заявил, что более 400 домов признаны не подлежащими восстановлению. Уехавшие харьковчане могут узнать о состоянии дома и его перспективе с помощью специального чат-бота.

Терехов заявил, что в общежитиях есть места для людей, лишившихся жилья. По его словам, таковых в Харькове более 150 тысяч.

— Они смогут там жить, пока не будет восстановлено их жилье или построено новое, — заявил мэр.

В ночь на четверг, 15 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.