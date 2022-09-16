Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве российского агента, пытавшегося устроиться в боевое спецподразделение полка Нацгвардии Азов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержан житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к террористической организации «ДНР».

Как сообщается, он входил в состав подконтрольных РФ так называемых «1-го и 2-го армейских корпусов», проходил службу в отряде специального назначения «Гвардии ДНР «.

По информации СБУ, до 2018 года задержанный активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Донбассе.

Впоследствии, пишет СБУ, боевик уехал в Россию, где был завербован российскими спецслужбами.

Россия забросила агента на территорию Украины еще до полномасштабного вторжения. Он должен был вступить в Вооруженные силы Украины и передавать российским кураторам данные о местах дислокации и перемещения ВСУ, количестве личного состава и техники.

СБУ заявляет, что подозреваемого разоблачили и задержали в Киеве при попытке прохождения отбора в полк Азов.

Задержанному сообщили о подозрении по статье об участии в террористической организации и арестовали.