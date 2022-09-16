В субботу, 17 сентября, День рождения Херсона, и по этому поводу волонтеры Центра волонтеров «People's Project» решили провести небольшой розыгрыш, чтобы поднять деньги на второй дрон Mavic 3 для подразделений, работающих над увольнением Херсонщины.
Об этом сообщает Андрей Лохматов в Facebook.
Первый дрон, на который собирали средства, уже уезжает из США).
Разыгрываются два пакета супер вкусного Херсонского кофе от Кости и Полины, которые вынуждены были покинуть Херсон, но продолжают свое дело в Ивано-Франковске, где за 20 дней открыли новое кафе. И очень хотят вернуться в свой родной украинский город.
Как принять участие в розыгрыше?
А отправитель крупнейшего доната еще получит в подарок постер с видами Херсона от замечательной иллюстраторки Херсона Анастасии Рудык.
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В субботу, 17 сентября, День рождения Херсона, и по этому поводу волонтеры Центра волонтеров «People's Project» решили провести небольшой розыгрыш, чтобы поднять деньги на второй дрон Mavic 3 для подразделений, работающих над увольнением Херсонщины.
Об этом сообщает Андрей Лохматов в Facebook.
Первый дрон, на который собирали средства, уже уезжает из США).
Разыгрываются два пакета супер вкусного Херсонского кофе от Кости и Полины, которые вынуждены были покинуть Херсон, но продолжают свое дело в Ивано-Франковске, где за 20 дней открыли новое кафе. И очень хотят вернуться в свой родной украинский город.
Как принять участие в розыгрыше?
А отправитель крупнейшего доната еще получит в подарок постер с видами Херсона от замечательной иллюстраторки Херсона Анастасии Рудык.