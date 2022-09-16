В субботу, 17 сентября, День рождения Херсона, и по этому поводу волонтеры Центра волонтеров «People's Project» решили провести небольшой розыгрыш, чтобы поднять деньги на второй дрон Mavic 3 для подразделений, работающих над увольнением Херсонщины.

Об этом сообщает Андрей Лохматов в Facebook.

Первый дрон, на который собирали средства, уже уезжает из США).

Разыгрываются два пакета супер вкусного Херсонского кофе от Кости и Полины, которые вынуждены были покинуть Херсон, но продолжают свое дело в Ивано-Франковске, где за 20 дней открыли новое кафе. И очень хотят вернуться в свой родной украинский город.

Как принять участие в розыгрыше?

задонать от 50 грн и более на дроны для ВСУ, которые будут помогать увольнять Херсон, на карточку 5375411200583172 или на банке. Обязательно в комментарии к платежу укажи номер телефона;

или на банке. Обязательно в комментарии к платежу укажи номер телефона; отметьте в комментариях к посту двух своих друзей, с которыми будешь пить кофе из Херсона;

выполнив два первых условия, жди результатов розыгрыша в субботу 17 сентября в 20:00 - рандомно с помощью генератора случайных чисел будут выбраны два победителя, которым отправим почтой подарки

А отправитель крупнейшего доната еще получит в подарок постер с видами Херсона от замечательной иллюстраторки Херсона Анастасии Рудык.