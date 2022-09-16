В Вильнюсе (Литва) сегодня, 16 сентября, открылась выставка фотографий украинских журналистов на войне #OntheFrontlinesofTruth. Об этом сообщает ИМИ.

Экспозицию разместили внутри здания железнодорожного вокзала. На фотовыставке представлено 30 фотографий о работе журналистов во многих уголках Украины, где шли бои с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Цель выставки – привлечь внимание к преступлениям, совершенным Российской Федерацией против медиа и журналистов, а также показать чрезвычайно опасные условия работы журналистов в Украине.

Выставка организована ОО «Институт массовой информации» (ИМИ) и международная организация Internews при поддержке Lietuvos Spaudos Fotografų Klubas.

— Эти впечатляющие фотографии показывают результаты жестокого вторжения России в Украину и условия, с которыми ежедневно сталкиваются украинские журналисты. В Украине количество погибших репортеров от российских атак продолжает расти. Эти действия России являются военными преступлениями, и мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности», – сказала исполнительная директор ИМИ Оксана Романюк.

В ходе церемонии открытия посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта выразил солидарность с украинскими журналистами.

— Эти фотографии показывают, насколько жизненно важна поддержка работы журналистов, которые рискуют жизнью на передовой, пытаясь задокументировать войну, стремясь информировать своих граждан. Они борются с диктатурой и тиранией, которые должны заставить замолчать медиа и уничтожить независимую журналистику, – сказал он.

Глава общественной организации «Детектор медиа» Наталья Лигачева отметила во время открытия: «Эти фотографии имеют особую ценность, потому что они фиксируют роль журналистов на войне, их эмоции и устойчивость в таких трудных условиях» .

Журналист-фрилансер Стас Козлюк, чьи фото, в частности, представлены на фотовыставке, рассказал Общественному, что самой тяжелой съемкой за эту войну для него стала съемка на Житомирской трассе в апреле.

- Это была съемка на Житомирской трассе 2 апреля. Мы туда с коллегами поехали снимать освобожденные деревни. Нам сказали, что где-то есть расстрелянные местные жители. Мы выехали на Житомирскую трассу и это был шок. Потому что там были десятки сожженных убитых гражданских. И к этому невозможно быть готовым. Некоторое время ты стоишь и не можешь себя заставить делать хоть что-нибудь, потому что ты пытаешься осознать этот уровень жестокости. Пытаешься найти ответ на вопрос, почему так произошло, это были гражданские, они были не комбатанты, они пытались спастись, и их убили русские. А потом ты понимаешь, что нужно снимать, зафиксировать. Это самая тяжелая съемка была за эту войну, – рассказал он.

Это уже вторая выставка фотоматериалов. Первая была организована в июне в Страсбурге (Франция) Институтом массовой информации, Постоянным представительством Украины при Совете Европы, Украинской делегацией в Парламентской Ассамблее Совета Европы и PromoUkraina.

Журналисты прислали ИМИ более 200 фотографий о своей работе, 30 из них были выбраны для экспонирования на выставке в Вильнюсе.

Свои фотографии ИМИ предоставили журналисты: Стас Козлюк, Вячеслав Мавричев, Сергей Нужненко, Мария Малевская, Александр Хоменко, Александр Ратушняк, Настя Станко, Марьян Кушнир, Алина Клименко, Инна Вареница, Николата Стоянова, Андрей Крамченков, Антон Скиба, Петрасюк, Влад Мусиенко, Юрий Руденко, Алексей Братущак, Александр Медведев, Вячеслав Ратинский, Стас Юрченко, Богдан Кутепов, Марчин Сюдер, Мстислав Чернов, Nathan Vander Klippe.







