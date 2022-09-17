Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что удар по Херсону 16 сентября нанесли украинские военные. Подоляк также подтвердил, что к убийству «заммэра Бердянска по вопросам ЖКХ» Олега Бойко и его супруги могут быть причастны диверсионные группы.

Об этом Михаил Подоляк отметил в эфире « Ходорковский LIVE », сообщает ZN.ua.

— То, что сейчас происходит на оккупированных территориях – это непосредственная работа по деоккупации, отработке конкретных военных целей и желание еще раз публично продемонстрировать желание Украины освободить свои территории, – сказал Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк пояснил, что Украина смотрит на захваченные Россией города как на территории, где находится оккупация, и считает законными военными целями.

- Все, что происходит в Бердянске, Мелитополе, Херсоне - это все законные военные цели, там нет никаких терактов, - отметил он.

В Луганске, считает Подоляк, прошли внутренние разборки местных криминальных групп за передел власти. Советник руководителя ОПУ также не исключает, что Россия «убирает» свидетелей своих военных преступлений.

Как известно, в захваченном Россией Бердянске, Херсоне и Луганске 16 сентября убили и ранили нескольких коллаборантов. В Бердянске застрелили «заммэра по вопросам ЖКХ» Олега Бойко и его супругу, главу комиссии по подготовке к «референдуму за воссоединение с РФ» Людмилу Бойко. В Луганске взорвали кабинет «генпрокурора ЛНР» Сергея Горенко, сам он и его заместитель Екатерина Стегленко погибли. В Херсоне в результате артиллерийского удара по зданию администрации пострадала назначенная оккупантами «начальница департамента труда и соцполитики» Алла Бархатнова, ее водитель погиб.

В момент удара оккупанты проводили в помещении совещание. Снаряды попали, в частности, в кабинет «замглавы администрации» Кирилла Стремоусова. Самого коллаборанта на месте не было, на фоне успешного контрнаступления ВСУ он уехал из города и, скорее всего, скрывается в РФ.



