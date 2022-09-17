Уже этой осенью в Украине, вероятно, заработает единый реестр, который упростит механизм владения оружием и предотвратит незаконный оборот.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью «Укринформу».
Помощник главы МВД сказал, что если законопроект №5708 «О праве на гражданское огнестрельное оружие» не будет принят, то правоохранители инициируют запуск Единого реестра оружия через внесение правок в подзаконные акты.
- Функционал реестра предусматривает создание электронного кабинета владельца оружия, через который лицо может подавать заявку на приобретение и хранение оружия, смену места хранения, проводить актуализацию данных и осуществлять другие обязательные процедуры, - пояснил замминистра.
В реестр будут заносить информацию об единице оружия, его регистрационном номере, образце отстрелянной пули, а также ФИО лица, дате и месте рождения, фото. Сейчас этот механизм проходит тестирование.
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Уже этой осенью в Украине, вероятно, заработает единый реестр, который упростит механизм владения оружием и предотвратит незаконный оборот.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью «Укринформу».
Помощник главы МВД сказал, что если законопроект №5708 «О праве на гражданское огнестрельное оружие» не будет принят, то правоохранители инициируют запуск Единого реестра оружия через внесение правок в подзаконные акты.
- Функционал реестра предусматривает создание электронного кабинета владельца оружия, через который лицо может подавать заявку на приобретение и хранение оружия, смену места хранения, проводить актуализацию данных и осуществлять другие обязательные процедуры, - пояснил замминистра.
В реестр будут заносить информацию об единице оружия, его регистрационном номере, образце отстрелянной пули, а также ФИО лица, дате и месте рождения, фото. Сейчас этот механизм проходит тестирование.
Как писали СМИ, в сентябре Зеленский ответил на петицию по поводу легализации порно и эротики.