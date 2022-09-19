Общенациональных локдаунов через ковод вводить не будут, однако те или иные карантинные меры или ограничения могут применяться в отдельных областях, учитывая безопасность и эпидемиологическую ситуацию.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Укринформ.

— По возможности Минздрав советует применять те или иные профилактические или противоэпидемические ограничения. На национальном уровне не планируется внедрять общенациональный локдаун или какие-либо меры по ограничению, но, тем не менее, на уровне областей в зависимости от безопасности, эпидемиологической ситуации могут применяться те или иные профилактические меры по противодействию наводнению. Соответствующими решениями комиссии ТЭБ и ЧС области могут применять масочный режим в местах массового скопления, общественном транспорте, рекомендовать носить маски в учреждениях здравоохранения. Такие меры могут уменьшать количество новых случаев коронавирусной болезни. Мы призываем области все же использовать этот механизм, – сказал Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что при введении карантинных ограничений важно сохранять баланс между вопросами безопасности и влиянием этих мер на рост количества случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Игорь Кузин напомнил, что в связи с объявлением в Украине военного положения противоэпидемические меры в стране не были отменены, а только приостановлены.

Ранее начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай рассказывала, что в Николаеве заболеваемость пока медленно растет.