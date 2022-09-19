В Ивано-Франковской области жителя Калуша подозревают в присвоении более миллиона гривен, которые люди пожертвовали для ВСУ.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, с мая по август подозреваемый, называя себя волонтером, собирал средства на помощь ВСУ и пострадавшим от войны. Деньги он просил отправлять на его частный счет и обещал все потратить на приобретение автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов.

Таким образом житель Калуша собрал 1,171 млн грн. Подозреваемому объявили о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения и задержали.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Николаевской области киберполицейские разоблачили мошенника, который «продал» волонтерам несуществующую военную амуницию для ВСУ.