На территориях Украины, захвативших российские войска, учителя не идут не сотрудничество с оккупантами, а придерживаются прогосударственной позиции, за что оккупанты пытаются их репрессировать, ходя по домам.

Об этом The Guardian рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

На учителей, которые не изменяют Украине, пророссийские коллаборанты и оккупанты оказывают давление и угрозы, чтобы они сломались.

— Мы получили сотни сообщений с оккупированных территорий. Они заставляют учителей использовать российскую программу, вводят российские учебники с концепцией, что украинцы и россияне – это один народ, полный российский империализм, это полный пакет, – объяснил украинский обмудсмен.

Как говорил министр образования Украины, в Херсоне учителей пытают, а украинские учебники сжигают.