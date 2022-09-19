|Скорость ветра:
|1.6 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|18:57
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|06:39
|Заход солнца
|19:04
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
На территориях Украины, захвативших российские войска, учителя не идут не сотрудничество с оккупантами, а придерживаются прогосударственной позиции, за что оккупанты пытаются их репрессировать, ходя по домам.
Об этом The Guardian рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.
На учителей, которые не изменяют Украине, пророссийские коллаборанты и оккупанты оказывают давление и угрозы, чтобы они сломались.
— Мы получили сотни сообщений с оккупированных территорий. Они заставляют учителей использовать российскую программу, вводят российские учебники с концепцией, что украинцы и россияне – это один народ, полный российский империализм, это полный пакет, – объяснил украинский обмудсмен.
Как говорил министр образования Украины, в Херсоне учителей пытают, а украинские учебники сжигают.
На территориях Украины, захвативших российские войска, учителя не идут не сотрудничество с оккупантами, а придерживаются прогосударственной позиции, за что оккупанты пытаются их репрессировать, ходя по домам.
Об этом The Guardian рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.
На учителей, которые не изменяют Украине, пророссийские коллаборанты и оккупанты оказывают давление и угрозы, чтобы они сломались.
— Мы получили сотни сообщений с оккупированных территорий. Они заставляют учителей использовать российскую программу, вводят российские учебники с концепцией, что украинцы и россияне – это один народ, полный российский империализм, это полный пакет, – объяснил украинский обмудсмен.
Как говорил министр образования Украины, в Херсоне учителей пытают, а украинские учебники сжигают.