Сайт частной военной компании Вагнера взломали украинские хакеры из IT-армии.

Об этом она сообщила в Telegram , выложив скриншот заглушки, установленной хакерами на сайт.

В сообщении утверждается, что благодаря взлому Украина получила персональные данные завербованных в ПИК лиц.

«Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна», – заявила IT-армия.

Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ глава Минцифры Михаил Федоров объявил о создании в Украине IT-армии для борьбы с киберфронтом. По состоянию на сентябрь в канале киберармии, где публикуются задачи атак на цифровую инфраструктуру РФ, более 225 тысяч фолловеров.



