С прошлой недели дорожники начали убирать деоккупированные территории области. В течение понедельника на государственных дорогах работало 23 единицы техники и 55 работников. Дорожники убирали и расчистили 12 км.

В частности, очистили проезжую часть дорог механической щеткой и вывезли изуродованные автомобили с обочин дорог.

Работы велись на дорогах:

М-03 Киев – Харьков;

М-29 Харьков – Красноград – Днепр;

Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка.

" Постепенно очищаем дороги от последствий боевых действий, продолжаем фиксировать объемы нанесенного ущерба дорожной инфраструктуре области и готовимся к масштабной расчистке и логистическому восстановлению, ведь работы проводим только там, где уже работали пиротехнические подразделения ГСЧС », - говорится в сообщении.

Всего же с прошлой недели расчищено 104 километра дорог государственного значения.

Также Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение на Востоке Украины.

С 20 сентября начнет курсировать пригородный поезд Лозовая – Бантышево. Он будет отправляться каждый день, кроме четверга.