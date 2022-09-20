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С прошлой недели дорожники начали убирать деоккупированные территории области. В течение понедельника на государственных дорогах работало 23 единицы техники и 55 работников. Дорожники убирали и расчистили 12 км.
В частности, очистили проезжую часть дорог механической щеткой и вывезли изуродованные автомобили с обочин дорог.
Работы велись на дорогах:
" Постепенно очищаем дороги от последствий боевых действий, продолжаем фиксировать объемы нанесенного ущерба дорожной инфраструктуре области и готовимся к масштабной расчистке и логистическому восстановлению, ведь работы проводим только там, где уже работали пиротехнические подразделения ГСЧС », - говорится в сообщении.
Всего же с прошлой недели расчищено 104 километра дорог государственного значения.
Также Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение на Востоке Украины.
С 20 сентября начнет курсировать пригородный поезд Лозовая – Бантышево. Он будет отправляться каждый день, кроме четверга.
С прошлой недели дорожники начали убирать деоккупированные территории области. В течение понедельника на государственных дорогах работало 23 единицы техники и 55 работников. Дорожники убирали и расчистили 12 км.
В частности, очистили проезжую часть дорог механической щеткой и вывезли изуродованные автомобили с обочин дорог.
Работы велись на дорогах:
" Постепенно очищаем дороги от последствий боевых действий, продолжаем фиксировать объемы нанесенного ущерба дорожной инфраструктуре области и готовимся к масштабной расчистке и логистическому восстановлению, ведь работы проводим только там, где уже работали пиротехнические подразделения ГСЧС », - говорится в сообщении.
Всего же с прошлой недели расчищено 104 километра дорог государственного значения.
Также Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение на Востоке Украины.
С 20 сентября начнет курсировать пригородный поезд Лозовая – Бантышево. Он будет отправляться каждый день, кроме четверга.