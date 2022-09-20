Фото: Оперативне командування «Південь»

20 вересня триває 209-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

Протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку противник обстріляв понад 28 населених пунктів, повідомляє Генштаб.

Серед них Олександрівка, Новогригорівка, Зоря, Шевченкове, Мирне, Широке, Білогірка, Безіменне, Миролюбівка, Високопілля та Ольгине.

Також в ОК «Південь» повідомили, що по Баштанському району Миколаївщини ввечері бив реактивними снарядами з системи залпового вогню «Смерч» та згодом ще й з зенітно-ракетних систем С-300. Уражено відкриті ділянки місцевості, сільськогосподарські угіддя. Без людських втрат.

ЗСУ знищили ще одну переправу та баржу з технікою росіян на Херсонщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, в Херсонській області окупанти намагалися провести штурм в напрямку Давидів Брід — Білогірка. Однак спроба виявилася невдалою.

«З метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід — Білогірка. Вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. Із втратами ретирувався», — відзначили в ОК «Південь».

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Інформація від ОВА щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на ранок 20 вересня:

19 вересня, з 18:35, та 20 вересня, з 03:20, ворог завдавав ударів по аквазоні та прибережній зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вчора, 19 вересня, з 09:20 до 17:00, обстріли були за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Під ворожим вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, 19 вересня, о 10:40 були обстріли прилеглих територій станції Березнегувате, о 10:45 та 20:10 – с. Мурахівка. Також вибухи лунали о 13:05 біля с. Любомирівка, о 13:35 та 16:00 на околицях сіл Червоний Яр та Лепетиха. Ввечері, о 17:10 було влучання у поле між селами Маломихайлівка та Червоний Яр, о 17:30 – між смт Березнегувате та с. Тетянівка. Постраждалих немає.

Вночі, 20 вересня, орієнтовно о 03:45 та 03:55 обстрілів знову зазнало смт Березнегувате та його околиці. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад – у будівлі вилетіли вікна. Постраждалих немає. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Також 19 вересня, близько 20:00-20:30 були вибухи в полях за межами м. Баштанка Баштанської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.

На півдні ЗСУ ліквідували 90 російських військових та знищили два безпілотника, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Вчора нашою авіацією було нанесено 15 ударів по ворогу. 2 безпілотних розвідника оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та «Орлан-30» знищено.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по 4 районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах — понтонах і баржах.

Підтверджені втрати ворога складають:

90 окупантів

3 танки

8 одиниць іншої авто-бронетехніки

3 гаубиці «Мста-Б» й «Мста-С»

4 самохідних 152 мм «Акації»

2 самохідних гармати «Гіацинт-С»

6 реактивних систем залпового вогню «Град».

Також знищено склад ворожих боєприпасів в Правдиному.