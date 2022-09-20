Руководство Южноукраинской атомной электростанции рассматривало вероятность атаки российскими войсками территории АЭС. Персонал станции готов к чрезвычайным ситуациям, в том числе к сбоям в энергосистеме и возможному отключению от внешнего электропотребления.

Об этом заявил генеральный директор Южноукраинской АЭС Игорь Полович, сообщает Общественное .

Работники прошли соответствующее обучение и получили дополнительные инструкции.

По словам гендиректора АЭС, в ночь на 19 сентября, когда российская ракета попала в 300 метрах от атомных реакторов, работники станции действовали согласно действующим инструкциям.

— Произошло отключение линии электропередачи, поэтому персонал электрического цеха действовал в соответствии с отработанными алгоритмами. Также они сотрудничали с диспетчерской службой «Укрэнерго» для выявления причин и первичной ликвидации последствий отключения, – отметил Игорь Полович.

Заместитель гендиректора АЭС Иван Жебет рассказал, что ракета повредила линии электропередачи на 150 киловольт, 35 киловольт и 10 киловольт.

— Ракета ударила примерно в 300 метрах от станции. В результате обстрела ударная волна повредила окна в помещениях и постройках вокруг места прилета этой ракеты. Не дай Бог, чтобы ракета прилетела на территорию станции. Трудно сказать, какими были последствия, – рассказал Иван Жебет.

По его словам, ядерные реакторы станции защищены железобетонной оболочкой – контейнментом. Каждый из них теоретически рассчитан на падение самолета, сказал Иван Жебет, однако спрогнозировать последствия попадания ракеты в реактор невозможно.

— Купол над ядерным реактором рассчитан на падение самолета, поэтому я не могу точно сказать, какой вред нанесла бы ракета нашему контейнменту. Но это не безопасно для наших объектов, - добавил Иван Жебет.

По словам гендиректора станции Игоря Половича, каждая атака российских вооруженных сил на ядерные объекты Украины, в том числе и обстрелы Южноукраинской атомной электростанции, должна восприниматься мировым сообществом как акт ядерного терроризма.

Напомним, ночью, 19 сентября, российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.

Напомним, днем, 20 августа, российские кафиры попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.