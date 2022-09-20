Удачное контрнаступление ВСУ и деоккупация населенных пунктов в Харьковской области лишили оккупантов возможности властвовать и терроризировать население на захваченных территориях. В освобожденных городах стартовал пилотный проект, в пределах которого жители смогут получить одноразовую выплату в размере 1200 гривен.

Об этом рассказала вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верищук в Telegram-канале.

Финансовую поддержку проекта предоставили Общество Красного Креста Украины и Международный комитет Красного Креста. Доставку и раздачу денег осуществляет Украина.

— Сегодня начали платить по 1200 грн каждой наличностью в первых населенных пунктах деоккупированной Харьковщины, – сказала Ирина Верещук.

Также она поблагодарила за поддержку проекта руководителя Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Напомним, ранее Министерство социальной политики подписало меморандум с французской гуманитарной организацией ACTED о предоставлении денежной помощи украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.