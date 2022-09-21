Об этом во время The Clinton Global Initiative сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Когда США дают Украине артиллерию, потом другие государства нас поддерживают и тоже предоставляют. Когда США признают (страну – ред.) спонсором терроризма, демократии Европы также будут поддерживать эту инициативу. Поэтому, когда вы спрашиваете меня, чем США могут помочь, – быть лидерами. Наши военные обладают внутренней стойкостью – это их любовь и уважение к родине, к Украине. Но на поле боя рук и глаз мало. Также очень важно оружие. И здесь я хочу поблагодарить и президента Байдена, и Конгресса США за двухпартийную поддержку Украины, — подчеркнул Владимир Зеленский.