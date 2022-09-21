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США являются лидерами в оказании Украине оружия и поддержки. Поэтому Америка должна побуждать другие государства передавать Украине еще большее вооружение.
Об этом во время The Clinton Global Initiative сказал президент Украины Владимир Зеленский.
— Когда США дают Украине артиллерию, потом другие государства нас поддерживают и тоже предоставляют. Когда США признают (страну – ред.) спонсором терроризма, демократии Европы также будут поддерживать эту инициативу. Поэтому, когда вы спрашиваете меня, чем США могут помочь, – быть лидерами. Наши военные обладают внутренней стойкостью – это их любовь и уважение к родине, к Украине. Но на поле боя рук и глаз мало. Также очень важно оружие. И здесь я хочу поблагодарить и президента Байдена, и Конгресса США за двухпартийную поддержку Украины, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства также призвал США побуждать другие демократические страны оказывать большую помощь Украине, в частности, передавать необходимое вооружение.
США являются лидерами в оказании Украине оружия и поддержки. Поэтому Америка должна побуждать другие государства передавать Украине еще большее вооружение.
Об этом во время The Clinton Global Initiative сказал президент Украины Владимир Зеленский.
— Когда США дают Украине артиллерию, потом другие государства нас поддерживают и тоже предоставляют. Когда США признают (страну – ред.) спонсором терроризма, демократии Европы также будут поддерживать эту инициативу. Поэтому, когда вы спрашиваете меня, чем США могут помочь, – быть лидерами. Наши военные обладают внутренней стойкостью – это их любовь и уважение к родине, к Украине. Но на поле боя рук и глаз мало. Также очень важно оружие. И здесь я хочу поблагодарить и президента Байдена, и Конгресса США за двухпартийную поддержку Украины, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства также призвал США побуждать другие демократические страны оказывать большую помощь Украине, в частности, передавать необходимое вооружение.