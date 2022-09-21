В течение дня 20 сентября ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Также в Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

Потери врага на херсонском направлении за минувший день составляют 151 оккупанта и более 40 единиц техники, среди которых:

7 танков

19 единиц автобронетехники

4 гаубицы, в том числе самоходных «Мста-С» и обычных «Мста-Б»

2 самоходные гаубицы «Акация»

4 самоходных артустановки.

Также доразведанные данные предыдущих ударов свидетельствуют, что уничтожены еще 62 оккупанта, 5 бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

Напомним, вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.