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В течение дня 20 сентября ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Также в Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.
Потери врага на херсонском направлении за минувший день составляют 151 оккупанта и более 40 единиц техники, среди которых:
Также доразведанные данные предыдущих ударов свидетельствуют, что уничтожены еще 62 оккупанта, 5 бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.
Напомним, вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.
В течение дня 20 сентября ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Также в Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.
Потери врага на херсонском направлении за минувший день составляют 151 оккупанта и более 40 единиц техники, среди которых:
Также доразведанные данные предыдущих ударов свидетельствуют, что уничтожены еще 62 оккупанта, 5 бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.
Напомним, вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.