С 14 сентября выезд мужчин-студентов иностранных вузов за границу во время военного положения в Украине невозможен.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в интервью «Интерфакс-Украина».

— Ранее еще в марте решением высшего военного руководства Украины было рассмотрено предоставление возможности продолжить обучение тем студентам, которые уже учились до 24 февраля, и пограничники выполняли эту норму. Однако в последнее время мы видим очень много спекуляций, когда массово подрабатывают документы вроде бы об обучении в иностранных вузах. Только за июль-август мы обнаружили около 600 таких документов. Поэтому по решению высшего военного руководства было принято очередное решение отказать такой категории в праве пересечения границы, — сказал он.

Андрей Демченко уточнил, что данное решение было принято 14 сентября.

Он напомнил, что мужчинам-украинцам от 18 до 60 лет в целом ограничен выезд за пределы Украины.

По словам Андрея Демченко, есть исключения, прописанные в постановлении правительства № 57, предусматривающем правила пересечения границы гражданами Украины в период военного положения, но категории студентов среди них нет.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по выезду за границу мужчин. Отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично годных для военной службы произойдет по окончании военного положения.