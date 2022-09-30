С начала недели, 26 сентября, Россия применила 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, десять из них сбили силы ПВО Украины.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— В течение прошлой недели противник использовал два ударных беспилотника. В то же время, на этой неделе осуществлено 29 применений дронов-камикадзе иранского производства, — заявил он.

Алексей Громов также добавил, что всего за неделю ВСУ уничтожили 23 воздушных цели: «В частности, сегодня наши военные с помощью стрелкового оружия сбили вражеский «Орлан-10».

Напомним, 27 сентября враг направил три вражеских дрона-камикадзе по портовой зоне инфраструктуры Очакова. Все три сбиты силами противовоздушной обороны.