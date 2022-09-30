|Швидкість вітру:
|4.3 м/с
|Схід сонця:
|06:48
|Захід сонця:
|18:35
|Температура завтра:
|+24 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|06:55
|Захід сонця
|18:40
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.1 грн
|41.6 грн
|EUR
|39.7 грн
|40.7 грн
С начала недели, 26 сентября, Россия применила 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, десять из них сбили силы ПВО Украины.
Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
— В течение прошлой недели противник использовал два ударных беспилотника. В то же время, на этой неделе осуществлено 29 применений дронов-камикадзе иранского производства, — заявил он.
Алексей Громов также добавил, что всего за неделю ВСУ уничтожили 23 воздушных цели: «В частности, сегодня наши военные с помощью стрелкового оружия сбили вражеский «Орлан-10».
Напомним, 27 сентября враг направил три вражеских дрона-камикадзе по портовой зоне инфраструктуры Очакова. Все три сбиты силами противовоздушной обороны.
С начала недели, 26 сентября, Россия применила 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, десять из них сбили силы ПВО Украины.
Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
— В течение прошлой недели противник использовал два ударных беспилотника. В то же время, на этой неделе осуществлено 29 применений дронов-камикадзе иранского производства, — заявил он.
Алексей Громов также добавил, что всего за неделю ВСУ уничтожили 23 воздушных цели: «В частности, сегодня наши военные с помощью стрелкового оружия сбили вражеский «Орлан-10».
Напомним, 27 сентября враг направил три вражеских дрона-камикадзе по портовой зоне инфраструктуры Очакова. Все три сбиты силами противовоздушной обороны.