Система экстренного оповещения населения через смартфоны заработает с декабря 2022 года.

Об этом сообщил заместитель главы ГСЧС Роман Примуш, передает Укринформ .

По его словам, после окончания тестирования областные военно-гражданские администрации будут информировать население об угрозах на местах. Речь идет о срочной эвакуации, опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов.

Вместе с сообщениями будут поступать инструкции по дальнейшим действиям.

После завершения военного положения экстренные уведомления будут отправлять областные госадминистрации, в состав которых будут специалисты этой системы. Также, в случае необходимости, есть возможность отправлять такие уведомления централизованно по всей Украине.

Ранее сообщалось, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast.