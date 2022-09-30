Система экстренного оповещения населения через смартфоны заработает с декабря 2022 года.
Об этом сообщил заместитель главы ГСЧС Роман Примуш, передает Укринформ .
По его словам, после окончания тестирования областные военно-гражданские администрации будут информировать население об угрозах на местах. Речь идет о срочной эвакуации, опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов.
Вместе с сообщениями будут поступать инструкции по дальнейшим действиям.
После завершения военного положения экстренные уведомления будут отправлять областные госадминистрации, в состав которых будут специалисты этой системы. Также, в случае необходимости, есть возможность отправлять такие уведомления централизованно по всей Украине.
Ранее сообщалось, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast.
Система экстренного оповещения населения через смартфоны заработает с декабря 2022 года.
Об этом сообщил заместитель главы ГСЧС Роман Примуш, передает Укринформ .
По его словам, после окончания тестирования областные военно-гражданские администрации будут информировать население об угрозах на местах. Речь идет о срочной эвакуации, опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов.
Вместе с сообщениями будут поступать инструкции по дальнейшим действиям.
После завершения военного положения экстренные уведомления будут отправлять областные госадминистрации, в состав которых будут специалисты этой системы. Также, в случае необходимости, есть возможность отправлять такие уведомления централизованно по всей Украине.
Ранее сообщалось, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast.