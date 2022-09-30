По состоянию на 30 сентября ВСУ уничтожили 59 тысяч 80 российских оккупантов. За сутки ликвидировано еще 500 военных.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери России на 30 сентября ориентировочно составили:

личного состава – около 59080 (+500) человек ликвидировано;

танков – 2338 (+13);

боевых бронированных машин – 4932(+23);

артиллерийских систем – 1391 (+6);

РСЗО – 333 (+2);

средства ПВО – 176 (+1);

самолетов – 264 (+2);

вертолетов – 225 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1003 (+8);

крылатые ракеты – 246 (+0);

корабли/катера – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 3768 (+17);

специальной техники – 131 (+0).

Напомним, что Вооруженные силы Украины на южном фронте 29 августа поразили пункт управления беспилотниками в Давидовом Броде Херсонской области. Также украинские военные за день уничтожили более 40 россиян.