|Швидкість вітру:
|4.3 м/с
|Схід сонця:
|06:48
|Захід сонця:
|18:35
|Температура завтра:
|+24 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|06:55
|Захід сонця
|18:40
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.1 грн
|41.6 грн
|EUR
|39.7 грн
|40.7 грн
По состоянию на 30 сентября ВСУ уничтожили 59 тысяч 80 российских оккупантов. За сутки ликвидировано еще 500 военных.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери России на 30 сентября ориентировочно составили:
Напомним, что Вооруженные силы Украины на южном фронте 29 августа поразили пункт управления беспилотниками в Давидовом Броде Херсонской области. Также украинские военные за день уничтожили более 40 россиян.
По состоянию на 30 сентября ВСУ уничтожили 59 тысяч 80 российских оккупантов. За сутки ликвидировано еще 500 военных.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери России на 30 сентября ориентировочно составили:
Напомним, что Вооруженные силы Украины на южном фронте 29 августа поразили пункт управления беспилотниками в Давидовом Броде Херсонской области. Также украинские военные за день уничтожили более 40 россиян.