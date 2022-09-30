В Херсонской области российские военные преследуют бывших участников АТО и обыскивают их дома. Пока известно о двух убитых оккупантах бывших атовцах.

Об этом сообщают в полиции Херсона.

Также правоохранители отметили, что при обстреле прифронтовых сел Бериславского района местные жители получили ранения, а в домах вылетели окна и двери. Некоторые села обесточены, есть проблемы с водоснабжением, питьевую воду туда привозят сотрудники полиции или волонтеры.

А во временно оккупированном Херсоне вооруженные военные России вломились в частный дом, обыскали его и забрали документы и печати частных предпринимателей, а также свидетельства о праве собственности на недвижимость в Николаеве, Херсоне и Киеве.

Из Херсона и Олешек продолжают поступать свидетельства о мародерстве российских военных. Оккупанты обворовывают дома и квартиры, а также отбирают у местных жителей автомобили.

Напомним, во время оккупации Балаклеи захватчики в отделе полиции устроили тюрьму , где пытали граждан.