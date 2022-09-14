Во время оккупации Балаклеи захватчики в отделе полиции обустроили тюрьму, где пытали граждан.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

— В недавно оккупированной Балаклее, в отделе полиции рашисты организовали штаб. Но это не хуже всего — там же, в подвальных помещениях отдела и в здании напротив — БалПечати рашисты сделали тюрьму и пыточную для местных жителей, — написал Сергей Болвинов.

Он рассказал, что во время оккупации в подвалах находилось не менее 40 человек, которых кормили кашами.

Оккупанты забирали тех, кто служил или имел родственников среди военных, также искали тех, кто помогал армии. Кроме того, захватчики без всякой причины хватали людей прямо на улице.

Например, один мужчина просидел в тюрьме 46 дней — оккупанты нашли фото его брата в военной украинской форме.

По словам свидетелей, к заключенным применяли различные виды пыток, в частности, избивали электрическим током.

Сергей Болвинов говорит, что у следователей есть информация по поводу убитых жителей города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосту россияне в последний день оккупации — все детали происшествия еще выясняются.

Ранее сообщалось, что в освобожденном от россиян селе Граково в Чугуевском районе Харьковской области обнаружили тела двух гражданских со следами пыток.