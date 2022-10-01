С мая по сентябрь 2022 Украина вернула с оккупированных территорий тела 564 военнослужащих, также удалось забрать останки 2026 мирных украинцев.

Такие цифры озвучил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

В настоящее время еще 4390 человек считаются пропавшими без вести.

— Разысканы и возвращены погибшие военные с неподконтрольных территорий – 564. Разысканы и возвращены для захоронения тела погибших в зоне боевых столкновений – 2 026, — сказал он.

Олег Котенко отметил, что часть тех, кого родственники сочли пропавшими без вести, вышли на связь. Это – 1 308 гражданских и 965 военных. Еще 163 человека были освобождены из плена. Сейчас известно о местонахождении еще 492 убитых военнослужащих. Их тела пока находятся на оккупированной территории.

При этом, по словам уполномоченного, на деоккупированных территориях есть захоронения врага, которые Украина вынуждена эксгумировать, чтобы обменять остатки россиян на тела защитников ВСУ.

Как сообщалось , в среду, 21 сентября, Украина вернула из плена оккупантов 215 защитников , из них 108 - бойцы Азова. Командиры Азова находятся в Турции под гарантиями защиты и безопасности.