Второго октября в 13:00 по адресу город Киев, улица Байковая 16 должно пройти прощание с тренером Сергеем Корчинским.

Об этом сообщила Федерация бокса в Николаевской области.

После кремации прах тренера привезут в Николаев, где горожане смогут попрощаться с выдающимся человеком.

Конкретные сроки укажут в Федерации бокса в Николаевской области.

Заслуженного тренера Сергея Корчинского не стало 29 сентября 2022 года.

В октябре 2013 Сергей Корчинский был признан лучшим тренером Всемирной серии бокса (WSB). Работать в WSB он начал еще в 2010 году. Воспитанником Сергея Корчинского является один из лучших мировых боксеров Сергей Деревянченко.

Еще весной 2014 года в интервью «НикВести» он рассказывал, как вместе с Сергеем Деревянченко и казахским клубом «Астана Арланс» они в первый год стали обладателем Кубка Всемирной боксерской серии .

В марте 2018 года Сергей Корчинский был одним из организаторов Международного турнира по боксу памяти 68 десантников, традиционно проводимых в Николаеве.

Однако его жизнь изменилась после того, как вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным он получил черепно-мозговую травму , в результате чего впал в кому.

Два года спустя, 26 марта 2020 года, его нападающий Карен Саркисян самостоятельно прибыл в отдел полиции, где был арестован . Предварительно установлено, что нападавший все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Сегодня рассмотрение дела в суде о нападении на известного тренера до сих пор продолжается . Суд каждый раз выбирает обвиняемому меру пресечения в виде личного обязательства. В суде уже состоялось слушание свидетелей .



