Воины Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины чудом выжили после танковых обстрелов. И даже сняли на камеру прилет снаряда, выпущенного из вражеской машины.

Видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

На этих уникальных кадрах фрагмент операции на Херсонщине, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов.

Операторы ССО ВС Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выдавливали из них противника.