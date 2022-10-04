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Воины Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины чудом выжили после танковых обстрелов. И даже сняли на камеру прилет снаряда, выпущенного из вражеской машины.
Видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
На этих уникальных кадрах фрагмент операции на Херсонщине, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов.
Операторы ССО ВС Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выдавливали из них противника.
Ранее Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали видеозапись о том, как уничтожили наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении.
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Воины Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины чудом выжили после танковых обстрелов. И даже сняли на камеру прилет снаряда, выпущенного из вражеской машины.
Видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
На этих уникальных кадрах фрагмент операции на Херсонщине, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов.
Операторы ССО ВС Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выдавливали из них противника.
Ранее Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали видеозапись о том, как уничтожили наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении.