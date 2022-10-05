Украине нужно 9-12 месяцев, чтобы закончить горячую фазу войны и заставить Россию сложить оружие. Для освобождения и деоккупации территорий потребуется 5-6 наступательных операций.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк.

Виктор Кевлюк отметил, что бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес сказал, что к середине 2023 года Вооруженные силы Украины зайдут в Крым.

– Эта оценка мне нравится больше. Этот генерал – мощный аналитик, в свое время он был одним из ведущих военных стратегов в вооруженных силах США. Сейчас он возглавляет Кафедру стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики. По-видимому, в нашем Главном управлении разведки также читают то, что говорит генерал Ходжес, – сказал эксперт.

Также Виктор Кевлюк сообщил, что, по его расчетам, нам нужно провести для освобождения и деоккупации наших территорий по крайней мере 5-6 наступательных операций.

— Одна операция уже состоялась – Харьковщина почти полностью освобождена, сейчас там остались определенные штрихи, происходят стабилизационные действия на этих территориях, — отметил он.

По его словам, для того чтобы освободить все территории, Украине нужно еще 8-9 месяцев. Между операциями существуют определенные перерывы для опрокидывания сил, восполнения потерь, наращивания группировок, формирования соответствующих оперативных построений.

— Я думаю, что нужно 9-12 месяцев для того, чтобы закончить горячую фазу войны, заставить противника сложить оружие и отказаться от дальнейших посягательств на нашу территорию, — сказал эксперт.

В то же время он напомнил, что дальше должны быть проведены стабилизационные операции, чтобы переловить вражескую агентуру, диверсантов, восстановить коммуникации, инфраструктуру. Разминирование может продолжаться десятилетиями.

— Поэтому я думаю, что до осени будущего года война будет продолжаться. Продолжение следует период постконфликтного урегулирования. От того, какие убытки к тому моменту терпит Российская Федерация, будет зависеть, будем ли мы проводить определенные мероприятия на ее территории. Пока дракона не выбьют зубы, он будет кусаться. Возможно, нужно будет посетить места базирования вражеской авиации, долетающей до нас из Брянской и Ростовской областей, районы, где сосредоточены ракетные бригады. Как мы это будем делать и какие силы будем привлекать – это знает только Генеральный штаб, – констатировал эксперт.

Напомним, что появляется все больше свидетелей российских военных преступлений, совершенных вблизи Снигиревки в Николаевской области.