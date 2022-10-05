Жителям Николаевщины, которые находятся недалеко от линии фронта, будут выдавать бесплатные дрова в зависимости от размеров их домов.

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской ОВА Валентин Гайдержи в интервью ТРК «НИС-ТВ».

В настоящее время ОВА продолжает сотрудничать с громадами и готовить списки.

— Нет на сегодняшний день четкого лимита на объект. Рекомендованные есть, но я об этом смогу сказать позже, — добавил он.

Валентин Гайдаржи сообщил, что получить дрова смогут и некоторые жители Николаева, ведь в определенных микрорайонах может отсутствовать газо- или электроснабжение из-за обстрелов.

Также вице-губернатор отметил, что пока неизвестно, за чей счет будут доставлены дрова. Однако подвозить их планируют в дома. Если государство не выделит на это средства, их будут искать в областном бюджете и бюджетах громад.

— Мы формируем перечень, прорабатываем логистику. Доставка, допустим, железной дорогой до Николаевской области и развоз по Николаевской области. Мы поставили перед собой задачу организовать доставку до домохозяйств. Я пока не видел, предусматривает ли порядок весь финансовый ресурс по доставке. То, что будет финансирование доставки по линии УЗ («Укрзалізниці, — прим.), это я подтверждаю. Будет ли доставка за счет государственного бюджета до домохозяйств, этого я не знаю. Если этого не будет, будем отрабатывать за счет областного, местных бюджетов, — сказал он.

Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало Правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.

Получить бесплатно дрова на период отопительного сезона могут не все жители Николаевской области. В первую очередь дрова будут предоставлять людям, проживающим у линии фронта.