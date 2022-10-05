Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 5 октября, рассказал, что за эти сутки в Херсонской области освободили и стабилизировали населенные пункты Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.

Глава государства заявил, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего были утверждены планы, которые «точно порадуют украинцев и огорчат оккупантов».

Зеленский поблагодарил личный состав оперативно-стратегической группировки войск Александрия, которая создала условия для успешного наступления, спланировала и проводила подготовку к контрнаступлению защитников Украины в Херсонской области.

— Хочу сегодня отметить личный состав оперативно-стратегической группировки войск Александрия за создание условий для успешного наступления, за планирование и подготовку активных действий в Херсонской области, именно тех, которые уже дают ощутимый результат, а будет больше. Только за эти сутки на Херсонщине от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка. Движение продолжается, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 4 октября в ВСУ официально подтвердили увольнение 8 населенных пунктов в Херсонской области.