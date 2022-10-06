За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 330 оккупантов. Наибольшие потери Россия понесла на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 330 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 6 октября ориентировочно составили:
Напомним, что в минувший день, 5 октября, на юге подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили более 350 огневых задач.
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За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 330 оккупантов. Наибольшие потери Россия понесла на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 330 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 6 октября ориентировочно составили:
Напомним, что в минувший день, 5 октября, на юге подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили более 350 огневых задач.