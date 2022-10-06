За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 330 оккупантов. Наибольшие потери Россия понесла на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 330 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 6 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 61330 (+330) человек ликвидировано;

танков – 2449 (+14);

боевых бронированных машин – 5064 (+26);

артиллерийских систем – 1424 (+10);

РСЗО – 344 (+3);

средства ПВО – 177 (+0);

самолетов – 266 (+0);

вертолетов – 232 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1047 (+15);

крылатые ракеты – 246 (+0);

корабли/катера – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 3854 (+13);

специальной техники – 134 (+2).

Напомним, что в минувший день, 5 октября, на юге подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили более 350 огневых задач.