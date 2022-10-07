Заместитель командира танкового батальона ВСУ и Герой Украины Сергей Пономаренко показал, как проходит подготовка к боевому выезду и работу своего подразделения.

Об этом говорится в сюжете проекта «Український Свідок».

Герой сюжета Сергей Пономаренко пошел в ВСУ еще в 2014 году, окончив военную кафедру и получив военно-учетную специальность: командир танкового взвода. Его подразделение работает на Харьковщине.

С начала войны бойцы уничтожили не менее 15 танков противника, а потеряли всего 3 единицы техники. Потерь среди личного состава в подразделении нет, однако один боец считается пропавшим без вести. Сергей надеется, что он жив и находится в плену.

Также по пути к позиции съемочная группа «Українського Свідка» побывала на Салтовке, которую россияне обстреливают с самого начала полномасштабного вторжения. Здесь до сих пор живут харьковчане. Говорят, что уже не страшно – куда россияне били раньше, уже не прилетит.

Танкист говорит, что во время боя его разум переходит в «автономный» режим и работает очень быстро.

— Чувствуешь себя машиной. А после боя анализируешь, что сделал так, а что нет, — рассказал он.

По его словам, после боя у военных идет выход адреналина.

— Это интересно со стороны наблюдать, когда съезжаются ребята, собираются в кучу и 30-40 минут комментируют происходящее и смеются. Кто бы посмотрел и сказал: накуренные собрались!, — рассказывает Сергей Пономаренко.

Пономаренко уверен, что танк – это до сих пор мощный аргумент на поле боя, хотя и думает, что в современной войне они должны уступить более точному и дальнобойному оружию.

—Враг сначала «получает» подарок, а потом слышит выстрел. Скорость звука почти втрое меньше скорости полета танкового снаряда, и времени на перемещение в укрытие у врага нет, — рассказывает Сергей о преимуществах боевой машины.

Он также рассказывает, что летом в танке – жарко, а зимой холодно. Печка есть, но она не очень-то справляется.

— Но когда работаешь, хоть раздетым можно быть в сильный мороз. Пушка сильно разогревается и работает как печка, – говорит мужчина.

По мнению военного, украинцам нужна не скорая, а полная победа.

— Если закончить войну сейчас, мы передадим ее детям и внукам. Спираль истории нас снова вернет на круг войны с Россией, – говорит он.

Напомним, что Европейский союз должен поставить Украине танки. Об этом заявила пресс-секретарь Европарламента Роберта Метсола.