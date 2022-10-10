10 жовтня триває 228-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

В ніч на 10 жовтня у Миколаєві знову лунали вибухи. Наразі інформація про влучання, пошкодження та постраждалих уточнюється.

Вчора ввечері з акваторії Чорного моря росіяни нанесли ракетний удар в напрямку Очакова. Пошкоджено 8 будинків, поранено одного цивільного мешканця, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Також з «Градів» і ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Людських втрат немає.

Загалом, на Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.

Разом з тим ЗСУ ліквідували ще понад 40 окупантів та 20 одиниць техніки на херсонському напрямку, повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Нашою авіацією нанесено 9 ударів по противнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань

Орієнтовні втрати противника за добу дорівнюють:

44 окупанти

2 реактивні системи залпового вогню «Град»

4 танки

10 одиниць авто-бронетехніки

4 міномети 120 калібру.

Пошкоджено 2 танки, 2 бронемашини, самохідну гаубицю «Мста-С».

У Миколаївському районі збили два літальні апарати «Орлан-10».