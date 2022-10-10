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10 жовтня триває 228-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
В ніч на 10 жовтня у Миколаєві знову лунали вибухи. Наразі інформація про влучання, пошкодження та постраждалих уточнюється.
Вчора ввечері з акваторії Чорного моря росіяни нанесли ракетний удар в напрямку Очакова. Пошкоджено 8 будинків, поранено одного цивільного мешканця, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Також з «Градів» і ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Людських втрат немає.
Загалом, на Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
Разом з тим ЗСУ ліквідували ще понад 40 окупантів та 20 одиниць техніки на херсонському напрямку, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Оновлюється
07:30 Нашою авіацією нанесено 9 ударів по противнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань
Орієнтовні втрати противника за добу дорівнюють:
Пошкоджено 2 танки, 2 бронемашини, самохідну гаубицю «Мста-С».
07:11 У Миколаївському районі збили два літальні апарати «Орлан-10».
«З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії продовжує повітряну розвідку безпілотними шпигунами. Наші протиповітряні сили продовжують їх нищити», — йдеться у повідомленні.
10 жовтня триває 228-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
В ніч на 10 жовтня у Миколаєві знову лунали вибухи. Наразі інформація про влучання, пошкодження та постраждалих уточнюється.
Вчора ввечері з акваторії Чорного моря росіяни нанесли ракетний удар в напрямку Очакова. Пошкоджено 8 будинків, поранено одного цивільного мешканця, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Також з «Градів» і ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Людських втрат немає.
Загалом, на Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
Разом з тим ЗСУ ліквідували ще понад 40 окупантів та 20 одиниць техніки на херсонському напрямку, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Оновлюється
07:30 Нашою авіацією нанесено 9 ударів по противнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань
Орієнтовні втрати противника за добу дорівнюють:
Пошкоджено 2 танки, 2 бронемашини, самохідну гаубицю «Мста-С».
07:11 У Миколаївському районі збили два літальні апарати «Орлан-10».
«З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії продовжує повітряну розвідку безпілотними шпигунами. Наші протиповітряні сили продовжують їх нищити», — йдеться у повідомленні.