Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на вторник, 11 октября. Проезд в нем бесплатный.

Об этом идет речь на сайте компании.

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

В Укрзализныце предупредили, что время отправки может измениться, поэтому призывают следить за информацией на официальном сайте.

Также с 10 октября Укрзализныця назначает повторный дебют регионального экспресса №802/801 Черновцы – Львов.

Как известно, в результате ракетных ударов 10 октября около 90% Львова оказалось без электроснабжения.