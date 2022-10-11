Силы специальных операций опубликовали видео, где показали работу группы ССО с американской реактивной системой залпового огня MLRS.

Один MLRS в сочетании с одной группой ССО Украины. Один день совместной работы по многим другим. Вот так работают вместе операторы Сил специальных операций и специалисты-аритиллеристы. Мы уничтожаем врага в его логове, выбирая для ударов военные цели: пункты управления, логистику, скопление техники и живой силы. В отличие от россиян, доказывающих свою нищую сущность убийствами мирных людей, обстрелами гражданских городов, пытаются лишить детей и старых элементарных условий, целенаправленно целят по объектам жизненно важной инфраструктуры. У них не получится. Возмездие продолжается и будет тяжелее для врага с каждым днем. Над этим мы работаем без перерыва», — отметили спецназовцы.