В Хмельницком на утро 12 октября почти полностью возобновили электроснабжение.

Об этом сообщает глава местной ОВА Сергей Гамалий в Telegram.

«По состоянию на 8:00 электроснабжение в Хмельницком территориальном сообществе восстановлено почти на 100%», — написал он.

При этом Сергей Гамалий добавил, что неисправности могут оставаться во внутренних сетях.

Ранее сообщалось, что энергетики и спасатели возобновили электроснабжение в большинстве населенных пунктов, обесточенных после ракетных обстрелов россией 10 октября.