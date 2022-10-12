По данным на утро среды, 12 октября, украинские военные ликвидировали в сутки 270 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 63 380 военных.

Об этом сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 12.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 63380 (+270);

танков - 2505 (+1);

боевых бронированных машин - 5181 (+19);

артиллерийских систем - 1507 (+11);

РСЗО - 355 (+2);

средства ПВО - 182 (+1);

самолетов - 268 (+0);

вертолетов - 235 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15);

крылатые ракеты - 315 (+20);

корабли/катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11);

специальная техника - 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Ранее в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об освобождении Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе Херсонской области.