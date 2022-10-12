По данным на утро среды, 12 октября, украинские военные ликвидировали в сутки 270 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 63 380 военных.
Об этом сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 12.10 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Ранее в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об освобождении Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе Херсонской области.
По данным на утро среды, 12 октября, украинские военные ликвидировали в сутки 270 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 63 380 военных.
Об этом сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 12.10 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Ранее в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об освобождении Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе Херсонской области.