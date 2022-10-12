Во время воздушной тревоги защитники Украины сбили враждебную цель в Ровенской области.

Об этом сообщили глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко

— Друзья, во время крайней воздушной тревоги на севере Ровенщины была сбита враждебная цель. Спасибо силам ПВО и ВСУ за надежную защиту! Победа – за нами, – сообщил Виталий Коваль.

— Сегодня вечером в Житомирской области силы ПВО предварительно сработали по неопознанному летательному аппарату. Более подробная информация будет после детального изучения территории специалистами, - отметил Виталий Бунечко.