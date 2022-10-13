Украина приостановила экспорт электроэнергии с 11 октября. В этой связи в Молдове призывают экономить электроэнергию из-за недоступности ее поставок из Украины.

Об этом пишет News Maker.

Отмечается, что атака России на энергетическую инфраструктуру Украины повлияла на возможности Молдавии использовать электроэнергию.

Правительство страны призвало граждан в целях экономии потреблять меньше энергии в часы пик, ведь ее поставки из Украины прекратились после обстрелов 10 октября.

Напомним, что компания «Укрэнерго» призвала украинцев добровольно снизить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. Людей просят ограничить использование электричества с 8 до 11 часов утра и вечером - с 17 до 23 часов.