Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан после ударов по критической инфраструктуре обустраивать пункты обогрева в хранилищах, а также экономить воду и электричество.

Об этом он сказал в обращении 13 октября.

— Атакуя Львов 10 и 11 октября агрессор раскрыл свои планы. Теперь мы точно знаем, что когда будет минусовая температура, они будут уничтожать ТЭЦы, подстанции, объекты критической инфраструктуры, потому что они получают удовольствие, создавая беду, – сказал он.

Андрей Садовый не исключил, что жители Львова зимой могут на днях или неделях быть без тепла, света и воды.

— Мы должны быть одним кулаком. Мы должны объединиться и делать правильные вещи. Представьте, если бы подобные обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной, — добавил мэр.

Он также призвал к максимальной экономии электроэнергии, например, отмечает он, греть чайники можно не электричеством, а газом. Также, по его мнению, можно сэкономить и воду.

Напомним, в Молдове призвали жителей экономить электроэнергию из-за приостановки ее поставок из Украины.