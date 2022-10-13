Бойцы 7-го отдельного батальона «Арей» Украинской добровольческой армии 129 бригады терробороны показали интересные моменты операции по освобождению поселка городского типа Большая Александровка в Херсонской области.

Видео опубликовали на странице батальона в Facebook.

На видео собраны все интересные моменты – переправа бойцов через реку, зачистка поселка, эмоции местных жителей и бойцов батальона.

Напомним, 7-й отдельный батальон «АРЕЙ» УДА 129-бригады ТРО Вооруженных сил Украины деоккупировал Малую и Большую Александровку Херсонской области в начале октября.

Вчера в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об увольнении Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе Херсонской области.