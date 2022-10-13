Из-за отсутствия газоснабжения во временно захваченном Мелитополе Запорожской области отопительный сезон, скорее всего, не начнется.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

— В Мелитополе 3 месяца нет газа, 95% отопительных приборов работают именно от газа. Однако рашисты обещают, что газ появится. Да, в Бердянске он исчез за 2 месяца в Мелитополь, однако до сих пор не появился. Оккупанты обещали запустить газ с 1 по 10 октября – еще раз обманули, — рассказал Иван Федоров.

По его словам, россияне анонсировали завоз угля и дров на временно оккупированные территории. Однако в Мелитополе все котельные работают исключительно на газе.

— Отопительный сезон должен начаться через две недели, но он не начнется, — констатировал мэр.

Ранее сообщалось, что средняя температура в квартирах этой зимой составит 18 градусов, а минимально допустимое значение – 16 градусов.