В этом году из-за российской агрессии против Украины в помощи нуждаются 17,7 миллиона украинцев. Из них 13,4 миллиона человек уже получили пособие от различных фондов на общую сумму 2,9 миллиарда долларов (67% от общей потребности).

Такие данные обнародовало Управление ООН по координации гуманитарных прав (UNOCHA), передает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для того чтобы обеспечить все запросы пострадавших, на следующий год понадобится минимум 4,3 миллиарда долларов.

В значительной поддержке нуждаются внутренние переселенцы — люди, покинувшие свои дома из-за войны. Их в Украине насчитывается около 7 миллионов. Также в помощи нуждаются жители уже освобожденных территорий.

В ведомстве говорят, что выступают одним из операторов гуманитарного фронта от имени государства. Отвечают за гуманитарное реагирование, оперативную помощь, координацию усилий государственных, самоуправляющихся органов власти и международных гуманитарных организаций, в частности, на освобожденных от оккупантов территориях.

Напомним, за последние три месяца количество гуманитарной помощи, поступающей в Николаев, уменьшилось в десять раз.