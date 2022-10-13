Российские оккупанты получили от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

— Цифры действительно очень противоречивы и по разным источникам их может быть от 300 до нескольких тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются использовать их в некоторых регионах, с учетом удаленности, — сказала Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона в четверг.

Одновременно она уточнила, что оккупанты сейчас пытаются использовать дроны-камикадзе для поражения целей, которые располагаются в пределах 1 тыс. км от точки запуска.

— Сейчас мы знаем, что они (дронов-камикадзе – ИФ-У) достаточно много сконцентрированы на временно оккупированных территориях южной части Украины, но пытаются и с северных границ Украины атаковать, — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, что за сутки на дроны-камикадзе RAM UAV для Сил обороны Украины удалось собрать 352 миллиона гривен.