Об этом в интервью «Волынской службе новостей» сказал глава Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека Роман Романюк, передает Укринформ.

— 90% всех вернувшихся пленных имеют огромную потерю веса, над ними просто издевались, избивали. Можно много ужасных вещей говорить, но элементарно – их не кормили или кормили водой. Это ужас. 90% всех военнопленных страдают анорексией – это ненормально и является нарушением всех прав, — рассказал Роман Романюк.

По его словам, Офис омбудсмана активно вовлечен и включен в переговорные процессы по обмену пленными, они проходят при поддержке и содействии Дмитрия Лубинца.

Романюк констатировал, что переговоры по обмену идут очень сложно: «Был период – почти больше половины лета, – когда не было никаких обменов, потому что та сторона категорически отказывается от любых обменов и процессов. Именно благодаря, скажу прямо, большому старанию лично Президента Зеленского этот обмен 215 человек произошел».

Глава Секретариата омбудсмена также отметил, что благодаря контрнаступлению ВСУ обменный фонд увеличился на тысячи людей: «Вооруженные силы вели активные наступательные операции: Изюм, Лиман, Балаклея. Понятно, что много уничтожили, но тоже много захватили в плен. россияне сдаются, побродив по полям трое-пятеро суток и не понимая, кто они и что они».

В то же время Романюк подчеркнул, что он не имеет права называть количество россиян, взятых в плен во время контрнаступления, но заметил, что их много.

Как сообщалось, недавно из российского плена были освобождены 215 защитников Украины, в том числе 118 нацгвардейцев.